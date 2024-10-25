شكرا لقرائتكم خبر عن وصول بعثة بيراميدز للقاهرة بعد حصد الميدالية البرونزية للسوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

وصلت، منذ قليل، بعثة نادى بيراميدز لمطار القاهرة قادمة من الإمارات بعد حصد الميدالية البرونزية فى بطولة السوبر المصرى.

وتمكن الفريق الأول لكرة بنادى بيراميدز من تحقيق الفوز على حساب نظيره سيراميكا، بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلى فى المباراة، بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق.

وأحرز ثنائية فريق سيراميكا فى اللقاء كل من إسلام عيسى فى الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول، قبل أن يضيف زميله أحمد بلحاج الهدف الثانى فى الدقيقة 77 من عمر المباراة.

وسجل ثنائية فريق بيراميدز فى اللقاء كل من عبد الله مجدى في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول، قبل أن يضيف زميله مروان حمدى الهدف الثانى فى الدقيقة 85 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز تمكن فريق بيراميدز، من حصد برونزية كأس السوبر المصرى للمرة الثانية على التوالى، بعدما فاز فى الموسم الماضى على سيراميكا بركلات الترجيح أيضاً.