شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يغلق صفحة السوبر ويبدأ التجهيز لمواجهة العين بكأس إنتركونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الجهاز الفنى للأهلى بقيادة مارسيل كولر ملف بطولة السوبر المصرى، التى أُسدل الستار عليها أمس الخميس، بالإمارات بالتتويج باللقب بركلات الترجيح، وبدأ الاستعداد لمباراة العين الإماراتى المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة فى بطولة كأس إنتركونتيننتال التابعة للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

ويعول الجهاز الفنى للأهلى على مباراة العين كثيراً من أجل الفوز والذهاب بعيداً فى البطولة العالمية التى تُقام لأول مرة تحت إشراف ورعاية "فيفا"، حيث يحصد فيها الفائز فيها مليونى دولار فيما يحصل الخاسر على مليون دولار، وحصل الأهلى على موافقة الجهات الأمنية بحضور 52 ألف مُشجع لهذه المباراة المرتقبة.

من ناحية أخرى كشف مصدر داخل النادى الأهلى أن ياسين الميكارى محلل أداء الأهلى، حرص على حضور مباراة العين الإماراتى والهلال السعودى ضمن منافسات دورى أبطال آسيا للنخبة، والتى أقيمت مساء الاثنين فى الإمارات وانتهت بفوز الهلال بنتيجة 5/4.

وتقام مباراة الأهلى والعين الإماراتى يوم 29 أكتوبر الجارى فى بطولة كأس إنتركونتيننتال وكأس الأفروآسيوية.

وكلف مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى التونسى ياسين الميكارى بحضور مباراة العين الإماراتى والهلال السعودى لتقديم تقرير شامل عن فريق العين قبل المواجهة المهمة التى تجمع الفريقين.