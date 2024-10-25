شكرا لقرائتكم خبر عن وصول بعثة الأهلى للقاهرة بعد التتويج بالسوبر على حساب الزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

وصلت بعثة النادى الأهلى، منذ قليل، لمطار القاهرة قادمة من الإمارات عقب التتويج بكأس السوبر المصرى.

فاز الأهلى ببطولة كأس السوبر المصرى للمرة الرابعة على التوالى والخامسة عشرة فى تاريخه، بعد الفوز على الزمالك 7-6 بضربات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد انتهاء المباراة فى وقتيها الأصلى والإضافى بالتعادل دون أهداف.

حقق الأهلى لقب البطولة سبع مرات على حساب الزمالك، وثلاث مرات على حساب إنبى، ومرة واحدة على حساب كل من الإسماعيلى وحرس الحدود والمصرى وبيراميدز ومودرن سبورت.

ويحمل الأهلى الرقم القياسى فى الفوز بالبطولة حيث فاز بكأسها خمس عشرة مرة، وفاز الزمالك بكأسها أربع مرات، وفاز بكأس البطولة مرة واحدة كل من المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش.