شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستعجل التقارير الخاصة ببطولة السوبر المصري في الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

طالب اتحاد الكرة من لجنتي الحكام والمسابقات، واللجنة المنظمة لبطولة السوبر المصري الذي أقيم بالإمارات، بسرعة تقديم التقارير اللازمة عن البطولة، وما شهدته من أحداث سواء على الجانب التنظيمي أو التحكيمي.

واستضافت دولة الإمارات بطولة السوبر المصري، بشكله الجديد، والذي يتواجد فيه 4 أندية، وهم: الأهلي، سيراميكا، بيراميدز، الزمالك، وفي وقت سابق تم الاستقرار على إقامة بطولة كأس السوبر المصري في شهر أكتوبر الجاري، حتى لا يتم التعارض مع الأجندة الدولية ومباريات منتخب مصر.

وواجه الأهلي نظيره سيراميكا وفاز عليه بهدفين، فيما واجه الزمالك بيراميدز وفاز عليه بركلات الترجيح، ليتقابل بيراميدز وسيرامكيا في مباراة ترتيبية على المركزين الثالث والرابع، فيما التقي الاهلي مع الزمالك في النهائي.