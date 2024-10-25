شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة البنك الأهلي في انطلاقة الدوري الأحد والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ الأحد المقبل نادي الزمالك الاستعداد لمواجهة البنك الأهلي المقرر لها أول نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 48 ساعة بعد الانتهاء من كأس السوبر المحلي الذي أقيم بالامارات وانتهي مساء أمس الخميس علي ان يبدأ تدريباته بالقاهرة يوم الأحد المقبل.

وطالب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم اللاعبين بغلق صفحة السوبر المصري من أجل الاستعداد لانطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز بنظامها الجديد والذى لن يكون تحدياً سهلاً أمام الفارس الأبيض.

من ناحية أخرى استقر مسئولو الزمالك على شراء عقد المغربي محمود بنتايك لاعب الفريق، نهائيا من نادي سانت إيتيان الفرنسي، الذى كان يلعب له قبل الانضمام للأبيض.