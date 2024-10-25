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الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة البنك الأهلي في انطلاقة الدوري الأحد

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القاهرة - سامية سيد - أبو ظبى - أحمد طارق

الجمعة، 25 أكتوبر 2024 07:30 ص

يبدأ الأحد المقبل نادي الزمالك الاستعداد لمواجهة البنك الأهلي المقرر لها أول نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الممتاز لكرة القدم.

الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 48 ساعة بعد الانتهاء من كأس السوبر المحلي الذي أقيم بالامارات وانتهي مساء أمس الخميس علي ان يبدأ تدريباته بالقاهرة يوم الأحد المقبل.

وطالب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم اللاعبين بغلق صفحة السوبر المصري من أجل الاستعداد لانطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز بنظامها الجديد والذى لن يكون تحدياً سهلاً أمام الفارس الأبيض.

 

من ناحية أخرى استقر مسئولو الزمالك على شراء عقد المغربي محمود بنتايك لاعب الفريق، نهائيا من نادي سانت إيتيان الفرنسي، الذى كان يلعب له قبل الانضمام للأبيض.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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