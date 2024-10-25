شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى راحة 24 ساعة بعد المشاركة في السوبر المصري.. وكولر يستكشف "العين" والان مع تفاصيل الخبر

منح الجهاز الفني للنادى الأهلي بقيادة لاعبي الفريق راحة من التدريبات اليوم ،الجمعة، بعد العودة من الإمارات والمشاركة في السوبر المصري، على أن يبدأ الفريق غداً الاستعداد لمواجهة العين الإماراتي المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل بإستاد القاهرة في بطولة كأس الأنتركونتيننتال التابعة للإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويعول الجهاز الفني للأهلي على مباراة العين كثيراً من أجل الفوز والذهاب بعيداً في البطولة العالمية التي تُقام لأول مرة تحت إشراف ورعاية "فيفا" حيث يحصد فيها الفائز فيها مليوني دولار فيما يحصل الخاسر على مليون دولار ، وحصل الأهلي على موافقة الجهات الأمنية بحضور 52 ألف مُشجع لهذه المباراة المرتقبة.

وحصل مارسيل كولر على عدة مباريات للفريق الإماراتي خاضها مؤخراً بدوري أبطال أسيا بجانب مباراته مع أوكلاند سيتي النوزيلندي التي أقيمت أواخر سبتمبر الماضي على ملعب هزاع بن زايد، فى افتتاح النسخة الأولى من بطولة كأس القارات للأندية لكرة القدم لعام 2024، ضمن منافسات الدور التمهيدي وفاز فيها الفريق الإماراتي بنتيجة 6-2.

من ناحية أخري، كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن ياسين الميكاري محلل أداء الأهلي، حرص على حضور مباراة العين الإماراتي والهلال السعودي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة والتي أقيمت مساء الإثنين في الإمارات وانتهت بفوز الهلال بنتيجة 5-4.

وتقام مباراة الأهلي والعين الإماراتي يوم 29 أكتوبر الجاري في بطولة كأس الإنتركونتيننتال وكأس الأفروآسيوية.

وكلف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي التونسي ياسين الميكاري بحضور مباراة العين الإماراتي والهلال السعودي لتقديم تقرير شامل عن فريق العين قبل المواجهة المهمة التي تجمع الفريقين.