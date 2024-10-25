شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تعود إلى القاهرة اليوم بعد المشاركة في السوبر المصري بالإمارت والان مع تفاصيل الخبر

تعود بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى القاهرة اليوم ،الجمعة، قادمة من الإمارات عقب المشاركة في بطولة السوبر المصري التي أقيمت يومي 20 و24 أكتوبر الجاري، حيث فاز الأهلي على سيراميكا بهدفين لهدف في نصف نهائي البطولة الأحد الماضي قبل أن يواجه الزمالك على لقب السوبر المصري أمس.

وضمّت بعثة الأهلي في الإمارات 29 لاعباً هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد، بيرسي تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، كهربا وسام أبو علي، والثلاثي الصاعد مصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله وسمير محمد.

من ناحية أخري، كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن ياسين الميكاري محلل أداء الأهلي، حرص على حضور مباراة العين الإماراتي والهلال السعودي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة والتي أقيمت مساء الإثنين في الإمارات وانتهت بفوز الهلال بنتيجة 5/4.

وتقام مباراة الأهلي والعين الإماراتي يوم 29 أكتوبر الجاري في بطولة كأس الإنتركونتيننتال وكأس الأفروآسيوية.

وكلف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي التونسي ياسين الميكاري بحضور مباراة العين الإماراتي والهلال السعودي لتقديم تقرير شامل عن فريق العين قبل المواجهة المهمة التي تجمع الفريقين.