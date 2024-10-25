شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ يبدأ الجرى بعد الاطمئنان على حالته في قطر والان مع تفاصيل الخبر

اطمأن أحمد الشيخ لاعب النادى الإسماعيلى، على مراحل التأهيل فى قطر بعد التعافى من الإصابة التي أجرى على إثرها جراحة في الركبة استعدادا للموسم الجديد.

وبدأ أحمد الشيخ الجرى حول الملعب، بعد الاطمئنان على تعافيه من الإصابة ويأمل فى أن يكون جاهزا فى أقرب وقت ليدعم صفوف الإسماعيلى فى الموسم الجديد، بعدما ابتعد عن الملاعب بعد إجراء عملية غضروف الركبة.

وحرص أحمد الشيخ لاعب الإسماعيلي علي حضور ودية فريقه مع اتحاد الدوحة والتى انتهت بتعادل الإسماعيلى بهدف لمثله,

واستقر حمد إبراهيم المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، على الدفع بكل العناصر فى الودية الأخيرة فى معسكر قطر، أمام مشيرب لإتاحة الفرصة أمام الجميع قبل معترك بطولة الدورى وكأس مصر وكأس رابطة الأندية.

ويسعى حمد إبراهيم لرؤية كل اللاعبين قبل الاستقرار على التشكيل الذى سيخوض أول مباراة أمام غزل المحلة فى بطولة الدورى المقرر لها السبت 2 نوفمبر المقبل على استاد الإسماعيلية

وأكد حمد إبراهيم أن قرعة الدورى فى هذا الموسم متوازنة، مشيرا إلى أن الشىء الإيجابى هو أن مباراة الافتتاح ستكون باستاد الإسماعيلية وسط جماهيرنا، واللاعبون لديهم الدوافع والثقة لتقديم شىء إيجابى بإذن الله، رغم أن هذا الدورى سيكون بشكل مختلف غير معتاد عليه.

وتابع: "جماهير الإسماعيلى دائما ما تبهرنى منذ أن كنت ناشئا،وأراها الضلع الأهم داخل النادى،فهى جماهير عظيمة ومحبة،نتمنى منهم الدعم والمساندة وتغطية الاستاد كاملا فى هذا الموسم الاستثنائى الذى نواجه فيه أزمة وقف القيد والدفع بعدد كبير من لاعبينا الشباب هذا الموسم".