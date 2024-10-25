شكرا لقرائتكم خبر عن دورى المحترفين بـ3 جولات.. المزين مدربا للمنصورة والفوز الأول شعار وى والسويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دورى المحترفين "القسم الثانى أ" العديد من الأمور المهمة بعد انتهاء 3 جولات منذ الانطلاق، والتى جاء أبرزها قبول استقالة رضا العيسوى من تدريب المنصورة ليكون أول الراحلين بعد الهزيمة فى 3 مباريات على التوالى.

ونستعرض فى التقرير التالى أهم المعلومات عن دورى المحترفين حتى الآن.. أيمن المزين مدربا للمنصورة

أعلن مجلس إدارة المنصورة قبول استقالة رضا العيسوى من تدريب الفريق بعد الهزيمة فى أول 3 جولات ولم يحقق الفريق أى نقطة حتى الآن، وخلفه أيمن المزين مدرب أبو قير للأسمدة وطنطا السابق، والذى سيقود الفريق من الجولة الرابعة باحثا عن أول نقاط المنصورة فى المحترفين.

الفوز الأول

نجح فريقا منتخب السويس ووى فى تحقيق الفوز الأول فى الأسبوع الثالث، حيث حقق منتخب السويس الفوز على فريق الداخلية بهدف نظيف، بينما جاء فوز وى الأول على بلدية المحلة بهدفين نظيفين.

صدارة ثلاثية

تتنافس 3 أندية على صدارة ترتيب دورى المحترفين بعد مباريات الجولة الثالثة بين المقاولون العرب ووادى دجلة وأسوان، والذين يملكون 7 نقاط فى رصيدهم، ويتفوق المقاولون العرب بفارق الأهداف فقط، وهو ما يشعل الصراع فى الجولات المقبلة.

5 أندية بلا انتصار

ورغم مرور 3 جولات من عمر مسابقة دورى المحترفين إلا أن هناك 5 فرق فشلوا فى تحقيق الفوز فى أى جولة حتى الآن وهو ما أدى لاحتلالهم المراكز الأخيرة بجدول الترتيب وهم " المنصورة – الداخلية – طنطا – راية – بترول أسيوط".

3 مدربين مهددون

يعانى 3 مدربين من شبح الإقالة مبكرا فى دورى المحترفين بعد انتهاء منافسات الجولة الثالثة من المسابقة، وستكون الجولة الرابعة طوق النجاة الوحيد من ترك المنصب حال الهزيمة.

وأصبح الثلاثى عيد مرازيق مدرب الداخلية ومحمد حليم مدرب طنطا وسعد صبحى مدرب بترول أسيوط، مهددين بالإقالة حال عدم تحقيق نتيجة إيجابية فى الجولة الرابعة.

وخسر الداخلية أول ثلاث مباريات أمام بلدية المحلة والمقاولون ومنتخب السويس، فيما خسر طنطا من وادى دجلة وبروكسى وتعادل مع لافيينا، بينما تعادل بترول أسيوط مع بروكسى.