شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل: الـVAR والمساعدان ينقذون حكم برونزية السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن الدولى محمود ناجى تمتع بلياقة بدنية جيدة وأحسن تقدير الأخطاء الفنية خلال إدارته للقاء برونزية السوبر المصرى، والذى انتهى بفوز بيراميدز بركلات الترجيح على سيراميكا كليوباترا 5/4 بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل 2/2 ليتوج بالميدالية البرونزية للبطولة.

وأضاف عقل أن الحكم ظهر بمستوى جيد فنيا وبدنيا خلال إدارته للقاء، وتدخل بالصافرة واحتسب 28 مخالفة على الفريقين فى تقدير جيد، أبرزها عندما احتسب ركلة جزاء لصالح سيراميكا لمسه يد فى قرار صحيح طبقا للقانون، وأكد الـVAR القرار فى الدقيقة 75، كما ظهر الحكم هادئا خلال اللقاء إلا أنه ينقصه أن يكون حاسما مع اعتراضات اللاعبين.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء لثنائى بيراميدز كريم حافظ ورمضان صبحى للاعتراض، مقابل إنذار وحيد لسيراميكا من نصيب أحمد قندوسى فى الدقيقة 67 للاعتراض، وإن كان تأخر الحكم فى حسم اعتراض قندوسى الذى تكرار أكثر من مرة قبل أن يشهر له البطاقة الصفراء.

وأشار عقل إلى أن المساعدين ظهرا بمستوى فنى جيد ويقظة وتمركز وسمحا باستمرار اللعب فى أكثر من هجمة مؤثرة، كما أشارا على 4 حالات تسلل فى توقيت مناسب، خاصة المساعد الأول، كما وتعاونا مع الحكم فى إدارة اللقاء، وجاء أبرزها عند المساعد الثانى عندما تدخل فى إعادة ركلة جزاء سيراميكا طبقا للقانون فى الدقيقة 75 وأكد الـ"VAR" ذلك، وكان لهما دورا بارزا فى نجاح اللقاء تحكيميا.

الحكم الرابع أدى مهامه بشكل جيد وتعاون مع الحكم فى إدارة اللقاء طبقا للقانون، ونجح فى السيطرة على المنطقة الفنية.

التعاون المثمر بين الـ"VAR" والحكم أحد أهم أسباب نجاح اللقاء تحكيما، وجاء تدخل الـVAR" فى القرارات المؤثرة باللقاء طبقا للبروتوكول.