شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تعود من الإمارات بعد خوض بطولة السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

تعود بعثة نادي الزمالك إلى القاهرة اليوم الجمعة بعد خوض بطولة السوبر المصري والتى شارك فيها أندية الأهلي، بيراميدز وسيراميكا.

وشارك الأهلى بصفته بطلاً للدوري وبيراميدز بعد تتوجه بلقب كأس مصر وسيراميكا بعد حصوله على كأس الرابطة بينما شارك الأبيض بالبطاقة الذهبية.

ومن المقرر أن تعود بعثة نادى الزمالك اليوم الجمعة على متن طائرة خاصة حفاظاً على اللاعبين من إرهاق وإجهاد مشقة السفر، من دولة الإمارات إلى القاهرة، حيث من المتوقع أن تستغرق الرحلة 4 ساعات متواصلة.

واستضافت الإمارات كأس السوبر المصري للمرة الثامنة في تاريخ البطولة، حيث كانت المرة الأولى في نسخة عام 2015، بينما كانت النسخة الأخيرة أواخر العام الماضي 2023.