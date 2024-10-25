الامارات | اتحاد الكرة يحصد أعلى تصنيف في «الشباب النخبة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل اتحاد الإمارات لكرة القدم على التصنيف الأعلى (3 نجوم) في برنامج الشباب النخبة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم «AFC Elite Youth Scheme»، لينال بذلك العضوية الكاملة في هذا البرنامج الذي سيخضع لعملية تقييم بعد مرور ثلاث سنوات، وفقاً للمادة 6 من لوائح البرنامج لعام 2021.

وكان اتحاد الإمارات لكرة القدم قد تقدم بطلب العضوية الكاملة في برنامج الشباب النخبة، وجاءت موافقة الاتحاد الآسيوي تتضمن توقعاته بأن يكون لنظام تصنيف أكاديمية شباب اتحاد الكرة مع دوري المحترفين الإماراتي تأثير إيجابي على تطوير كرة القدم للشباب النخبة في آسيا، وتطلعاته إلى التنفيذ الناجح للبرنامج على المدى الطويل.