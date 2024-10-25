شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الغندور: الحكام من أسباب نجاح بطولة السوبر المصرى وهدف الزمالك تسلل واضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الخبير التحكيمي جمال الغندور: "طاقم التحكيم بقيادة أمين عمر في مباراة الأهلي والزمالك، ومحمود ناجي حكم مباراة بيراميدز وسيراميكا في بطولة السوبر المصري، قدما مباريات كبيرة".

وتابع جمال الغندور في تصريحات تليفزيونية: "يجب الإشادة من الجميع بطاقمي التحكيم، والحكام في كل المباريات في البطولة"، وأضاف: "الحكام قدموا مباريات كبيرة ومن أهم أسباب نجاح البطولة ويجب الإشادة بهم لأنهم كانوا على مستوى البطولة".

وعن طلب لاعبى الزمالك حصول أكرم توفيق على بطاقة صفراء ثانية والطرد في نهائي السوبر المصري قال: "أكرم توفيق لا يستحق بطاقة صفراء ثانية وتدخله كان على الكرة وليس على قدم ميشالاك"، متابعا: "أكرم توفيق لعب على الكورة وأثناء توجهه للكرة حدث تلامس بينه وبين لاعب الزمالك، وهذا التدخل لا يستحق بطاقة صفراء".

وأكمل: "أمين عمر قراره خطأ باحتساب المخالفة من الأساس وأرى إن الحالة لا تستحق احتسابها". وواصل: "قرار أمين عمر عن إلغاء هدف الزمالك صحيح مليون% والهدف تسلل واضح على سيف الجزيرى"، موضحا: "سيف الجزيري أعاق رؤية مدافع الأهلي وكان متواجد في موقف تسلل لذلك فقرار الحكم صحيح بإلغاء الهدف".

واختتم: "خروج الحكم لرؤية تقنية الفيديو ليس بسبب التسلل نفسه ولكنه لرؤية إذا كان الجزيري أعاق رؤية مدافع الأهلي من عدمه".