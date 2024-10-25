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مروان عطية: الجمهور كان رقم واحد وكنا واثقين من الفوز

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القاهرة - سامية سيد - أكد مروان عطية لاعب الأهلي أن مباراة نهائي السوبر المصري أمام الزمالك كانت صعبة على الفريقين. وقال مروان فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "كان هدفنا العودة في أسرع وقت، راجعنا حسابتنا سريعا وركزنا لإسعاد الجماهير لأن الأهلي اعتاد حصد الألقاب وكنا واثقين من الفوز".

وأضاف لاعب وسط الأهلي: "مباراة نهائي السوبر كانت صعبة جدا أمام فريق قوي مثل الزمالك"، وواصل: "الجمهور كان رقم 1، وأهدى جائزة رجل المباراة لكل اللاعبين، لأننا واجهنا فريقا محترما". وتابع مروان عطيبة: "سنفرح اليوم وسنغلق الصفحة وسنركز على مباراة العين عند العودة لمصر".

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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