شكرا لقرائتكم خبر عن مروان عطية: الجمهور كان رقم واحد وكنا واثقين من الفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مروان عطية لاعب الأهلي أن مباراة نهائي السوبر المصري أمام الزمالك كانت صعبة على الفريقين. وقال مروان فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "كان هدفنا العودة في أسرع وقت، راجعنا حسابتنا سريعا وركزنا لإسعاد الجماهير لأن الأهلي اعتاد حصد الألقاب وكنا واثقين من الفوز".

وأضاف لاعب وسط الأهلي: "مباراة نهائي السوبر كانت صعبة جدا أمام فريق قوي مثل الزمالك"، وواصل: "الجمهور كان رقم 1، وأهدى جائزة رجل المباراة لكل اللاعبين، لأننا واجهنا فريقا محترما". وتابع مروان عطيبة: "سنفرح اليوم وسنغلق الصفحة وسنركز على مباراة العين عند العودة لمصر".