شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسام طه: التحكيم المصرى رد على مطالبة البعض بحضور حكام أجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد حسام طه، الحكم المساعد في مباراة الأهلي والزمالك، إنه سعيد بما قدمه طاقم تحكيم مباراة نهائي السوبر المصري.

وأضاف أحمد حسام طه في تصريحات عبر برنامج رقم 10 الذي يقدمه الإعلامي كريم رمزي: "طاقم الحكام المصريين كان في أعلى معدلات التركيز منذ اليوم الأول والحمد لله نجحنا في مهمتنا التي حضرنا إليها من مصر إلى الإمارات".

وأوضح: "طاقم التحكيم المصري رد على مطالبة البعض بحضور حكام أجانب"، وتابع: "مش لازم كل حاجة نقول عايزين الخواجة"، واختتم: "هناك تحكيم أجنبي في بعض مباريات الدوري المصري وكان هناك بسببه أخطاء مؤثرة".