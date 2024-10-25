شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفع رصيد بطولاته للرقم 153 عقب حصد لقب السوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توّج الأهلي ببطولة السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك 7-6 بركلات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء الوقت الإصلي والإضافي بالتعادل السلبي، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على ملعب محمد بن زايد.

سجل للأهلي كل من: محمد مجدي أفشة، عمر كمال عبد الواحد، مروان عطية، عمرو السولية، بيرسي تاو، يحيى عطية الله، حسين الشحات، وأهدر للأهلي، كلاً من: رضا سليم، يوسف أيمن.

وسجل للزمالك كل من: عبد الله السعيد، حسام عبد المجيد، ناصر منسي، زيزو، محمد السيد، ميشالاك، وأهدر للزمالك كل من: حمزة المثلوثي، شيكابالا وعمر جابر.

بعد فوزه ببطولة كأس السوبر المصري للمرة الخامسة عشر، رفع الأهلي رصيد بطولاته للرقم 153 على النحو التالي:

فاز ببطولة الدوري العام 44 مرة.

فاز ببطولة كأس مصر 39 مرة.

فاز ببطولة كأس السلطان حسين سبع مرات.

فاز بدوري القاهرة 16 مرة.

فاز بكأس السوبر المصري خمس عشرة مرة.

فاز بكأس الجمهورية العربية المتحدة مرة واحدة.

فاز بكأس الاتحاد المصري لكرة القدم مرة واحدة.

فاز ببطولة دوري أبطال إفريقيا اثنتي عشرة مرة.

فاز ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الكئوس أربع مرات.

فاز ببطولة كأس الكونفيدرالية مرة واحدة.

فاز بالكأس الأفروآسيوية مرة واحدة.

فاز بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة.

فاز بالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة.

فاز بكأس النخبة العربية مرتين.

بخلاف الفوز ببرونزية كأس العالم للأندية أربع مرات.