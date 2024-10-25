شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور: افتقدنا كهربا فى السوبر.. وهذا سر قص شعرى قبل البطولة والان مع تفاصيل الخبر

عبّر إمام عاشور، لاعب الأهلي، عن سعادته بعد تتويج فريقه بلقب السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك في نهائي البطولة التي أقيمت في الإمارات، مؤكدا: "سعداء بالفوز بلقب السوبر المصري".

وقال عاشور في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "افتقدنا كهربا ولكن وعدناه أن نحتفل معه بالبطولة في القاهرة، وأبارك لجمهور الأهلي ووصلنا إلى المرمى كثيرا وأهدرنا أهدافا كثيرة، وكنا نلعب ولا بديل عن الفوز ولعبنا أمام فريق قوي بحجم الزمالك".

وشدد: "اللاعبون كانوا رجالا منذ بداية المباراة وبذلوا مجهودا كبيرا ومجهودهم كلل ببطولة، وكرة القدم رياضة ونحن ولاعبو الزمالك إخوة".

وأوضح عاشور: "أتمنى أن تمر أزمة ثلاثي الزمالك نبيل دونجا ومصطفى شلبي وعبد الواحد السيد مدير الكرة، بسلام ويخرجوا من محبسهم في الإمارات".

وأردف: "موضوع قص الشعر جاء بسبب ابنتي لأنها كانت تنظر إلىّ باستغراب وليس له علاقة بما جاء في السوشيال ميديا، وتعودنا على الانتقادات ولكن علينا تقبل الأمر، والبعض يتعامل مع السوشيال ميديا بشكل خاطئ".

واستطرد: "أتمنى الجمهور يتق الله عند الحديث عن اللاعبين لأن هؤلاء اللاعبين لديهم أهل ولو تحدثوا يكون في إطار الاحترام، وحزين مما يحدث وهناك أشياء يجب ألا تحدث".

وواصل: "من الوارد ألا نلعب كرة القدم مرة أخرى أو يحدث لي شيء ومن يهاجمني ما الذي سيستفيده من هذا النقد".

وأضاف: "أشكر كل من وقف بجانبنا، ونتمنى التوفيق في مباراة العين الإماراتي، وأشكر أهلي جميعا وأبارك لهم على هذا اللقب الجديد لنا مع الأهلي".