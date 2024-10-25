شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل مطار أبوظبى استعدادا للعودة للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل بعثة النادي الأهلي إلى مطار أبوظبى استعدادا للعودة إلى القاهرة، بعد التتويج بالسوبر المصري على حساب النادي الزمالك في نهائي السوبر على ملعب محمد بن زايد.

وحصد فريق الأهلي لقب السوبر المصري رقم 15 في تاريخه، بعدما فاز على الزمالك بنتيجة 7 / 6 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على ملعب محمد بن زايد، بعدما انتهى الوقت الأصلي والشوطان الإضافيان بالتعادل السلبي.

يذكر أن فريق الأهلي وصل للمباراة النهائية بعد الفوز على سيراميكا بنتيجة هدفين لهدف واحد، أحرز هدفي الأهلي طاهر محمد طاهر.

لعب الأهلي مع الزمالك 9 مباريات في بطولة كأس السوبر المصري عبر تاريخها، فاز الأهلي في 5 مباريات، وتعادل في 4 مباريات تم حسم نتيجتها بضربات الترجيح من نقطة الجزاء، تفوق الأهلي في مباراتين منها وتفوق الزمالك في مباراتين، أحرز لاعبو الأهلي 10 أهداف وسكنت شباكه 4 أهداف.

ويستضيف الأهلي شقيقه العين الإماراتي فى التاسعة مساء الثلاثاء 29 أكتوبر باستاد القاهرة الدولى في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.