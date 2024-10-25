سامى قمصان: الجميع فى منظومة الأهلي يسعى ويقاتل لإسعاد الجماهير دائما

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القاهرة - سامية سيد - أكد سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أهمية الفوز ببطولة السوبر المصري أمام الزمالك، موجهًا الشكر للاعبين على المجهود الكبير.

وأضاف: "الجميع في منظومة النادي الأهلي يسعى ويقاتل لإسعاد الجماهير دائمًا. ورسالتنا اليوم كانت واضحة بضرورة الفوز والتتويج باللقب بعد المساندة الكبيرة للفريق من الجماهير".

واستكمل قمصان: "الجميع في الأهلي يسعى لتقديم أفضل ما لديه بإخلاص للفوز بالبطولات". وأضاف: "الجيل الحالي مميز، وأثبت للجميع أنه يكمل مسيرة أجيال سابقة خلدت اسمها في تاريخ النادي بالبطولات".

وأشار قمصان إلى أهمية التحضيرات التي سبقت مباراة الزمالك اليوم بداية من مارسيل كولر واللاعبين، ووصولًا إلى رئيس النادى ورسالته المهمة للاعبين قبل المباراة بـ24 ساعة عن أهمية الفوز والتركيز.

وتوج الأهلي باللقب الخامس عشر في تاريخه لبطولة السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح 7/6، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.