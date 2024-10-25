شكرا لقرائتكم خبر عن مارسيل كولر يعادل رقم مانويل جوزيه فى عدد مرات الفوز بالسوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

عادل مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، رقم مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي، بعد فوزه ببطولة كأس السوبر المصري للمرة الرابعة على التوالي. وحقق مانويل جوزيه لقب كأس السوبر المصري مع الأهلي أربع مرات متتالية، في 2005 و2006 على حساب إنبي، وفي 2007 على حساب الإسماعيلي، وفي 2008 على حساب الزمالك.

وحقق مارسيل كولر لقب كأس السوبر المصري مع الأهلي أربع مرات، في 2022 على حساب الزمالك، وفي مايو 2023 على حساب بيراميدز، وفي ديسمبر 2023 على حساب مودرن سبورت، وفي 2024 على حساب الزمالك.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في الفوز بالبطولة، فاز بكأسها 15 مرة، وفاز الزمالك بكأسها أربع مرات، وفاز بكأس البطولة مرة واحدة كل من المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش.

وتوّج الأهلي ببطولة السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك 7-6 بركلات الجزاء الترجيحية عقب إنتهاء الوقت الإصلي والإضافي بالتعادل السلبي خلال المباراة التي جمعتهما مساء، الخميس، على ملعب محمد بن زايد.

سجل للأهلي كل من: محمد مجدي أفشة، عمر كمال عبد الواحد، مروان عطية، عمرو السولية، بيرسي تاو، يحيى عطية الله، حسين الشحات، وأهدر للأهلي، كلاً من: رضا سليم، يوسف أيمن.

وسجل للزمالك كل من: عبد الله السعيد، حسام عبد المجيد، ناصر منسي، زيزو، محمد السيد، ميشالاك، وأهدر للزمالك كل من: حمزة المثلوثي، شيكابالا وعمر جابر.

وأدار مباراة الليلة كل من: أمين عمر وعاونه، كل من: محمود أبو الرجال وأحمد حسام وأحمد الغندور ومحمد معروف وحكم تقنية فيديو مساعد: محمود عاشور.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق، يحيى عطية الله، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر ووسام أبو علي.

فيما جاء تشكيل الزمالك كالتالي: محمد عواد - محمود بنتايك – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد - عمر جابر - زياد كمال – عبد الله السعيد – محمد شحاتة - ناصر ماهر – سيف الجزيري وأحمد مصطفى "زيزو".