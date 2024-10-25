شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من كهربا بعد التتويج بالسوبر المصري أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

عبّر محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي عن سعادته بالتتويج بلقب السوبر المصري على حساب الزمالك في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على استاد محمد بن زايد بدولة الإمارات، وكتب كهربا عبر استوري "إنستجرام": "الحمد لله".

وتوّج الأهلي ببطولة السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك 7-6 بركلات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء الوقت الإصلي والإضافي بالتعادل السلبي خلال المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على ملعب محمد بن زايد.

سجل للأهلي كل من: محمد مجدي أفشة، عمر كمال عبد الواحد، مروان عطية، عمرو السولية، بيرسي تاو، يحيى عطية الله، حسين الشحات، وأهدر للأهلي، كلاً من: رضا سليم، يوسف أيمن.

وسجل للزمالك كل من: عبد الله السعيد، حسام عبد المجيد، ناصر منسي، زيزو، محمد السيد، ميشالاك، وأهدر للزمالك كل من: حمزة المثلوثي، شيكابالا وعمر جابر.

وأدار مباراة الليلة كل من: أمين عمر وعاونه، كل من: محمود أبو الرجال وأحمد حسام وأحمد الغندور ومحمد معروف وحكم تقنية فيديو مساعد: محمود عاشور.