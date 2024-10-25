شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف داري: فخور باللعب للأهلي وأتمنى وضع بصمتى فى البطولات القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أشرف داري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التهنئة للاعبي الأهلي والجمهور وإدارة النادي بعد التتويج بلقب السوبر المصري.

وأضاف داري عبر الموقع الرسمى للنادى الأهلى قائلًا: فخور باللعب للنادي الأهلي وتمنيت المشاركة مع زملائي ولكن الإصابة أبعدتني. واللاعبون الذين يشاركون يؤدون بأفضل شكل ودورهم كان كبيرًا في تتويج الفريق اليوم بلقب السوبر".

واستكمل أشرف داري: "انسجمت سريعًا لأنني اعتدت على اللعب في الأندية الكبيرة والأهلي هو كبير أفريقيا، ويضم لاعبين أصحاب خبرات وكان لهم دور عظيم في دعمي وشعوري أني عنصر ليس بجديد على الفريق".

واختتم: "أتمنى أن يكون لي دور مع الأهلي دائمًا والمشاركة في التتويج بالبطولات لإسعاد الجماهير العظيمة التي تساند الفريق في كل المناسبات".

وتوج الأهلي باللقب الخامس عشر في تاريخه لبطولة السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح 7/6، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.