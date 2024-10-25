شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوبير: قدمنا بطولة قوية ونهدى اللقب لجماهير الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاجالجمعة، 25 أكتوبر 2024 12:49 ص
أكد مصطفى شوبير، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن جميع اللاعبين كان لديهم الثقة الكاملة في الفوز بلقب السوبر رغم الفرص التي أهدرت على مدار مباراة الزمالك في نهائي البطولة، والتي لم يحالف الفريق التوفيق خلالها قبل أن يتوج الأهلي باللقب من خلال ركلات الترجيح.
وقال شوبير: "شكرًا للجماهير التي تواجدت في مدرجات محمد بن زايد لدعم اللاعبين. قدمنا مباراة كبيرة أمام الزمالك نستحق عليها الفوز باللقب ولم نفقد الأمل في التتويج، وكان لدينا يقين وثقة تامة في الفوز بنهائي البطولة".
وأشار حارس الأهلي إلى أن المنافسة في حراسة المرمى يتمناها الجهاز الفني وفي غاية الأهمية لأي مدير فني، والذي يحترم الجميع قراره، لافتًا إلى أن جميع الحراس في كامل الجاهزية وتحت تصرف الجهاز الفني في أي وقت.
ووجه مصطفى شوبير رسالة إلى جماهير الأهلي مؤكدًا أنها السر وراء كل فوز يحققه الفريق بدعمها ومساندتها، وأن دعمهم له بشكل شخصي وللفريق بشكل عام وسام على صدره.
وتوّج الأهلي ببطولة السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك 7-6 بركلات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء الوقت الإصلي والإضافي بالتعادل السلبي خلال المباراة التي جمعتهما مساء، الخميس، على ملعب محمد بن زايد.
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