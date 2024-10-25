شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوبير: قدمنا بطولة قوية ونهدى اللقب لجماهير الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

أكد مصطفى شوبير، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن جميع اللاعبين كان لديهم ‏الثقة الكاملة في الفوز بلقب السوبر رغم الفرص التي أهدرت على مدار مباراة الزمالك في ‏نهائي البطولة، والتي لم يحالف الفريق التوفيق خلالها قبل أن يتوج الأهلي باللقب من خلال ‏ركلات الترجيح.‏

وقال شوبير: "شكرًا للجماهير التي تواجدت في مدرجات محمد بن زايد لدعم ‏اللاعبين. قدمنا مباراة كبيرة أمام الزمالك نستحق عليها الفوز باللقب ولم نفقد الأمل في التتويج، وكان لدينا يقين وثقة تامة في الفوز بنهائي البطولة".‏

وأشار حارس الأهلي إلى أن المنافسة في حراسة المرمى يتمناها الجهاز الفني وفي غاية ‏الأهمية لأي مدير فني، والذي يحترم الجميع قراره، لافتًا إلى أن جميع الحراس في كامل الجاهزية وتحت تصرف الجهاز الفني ‏في أي وقت.‏

ووجه مصطفى شوبير رسالة إلى جماهير الأهلي مؤكدًا أنها السر وراء كل فوز يحققه الفريق بدعمها ومساندتها، وأن دعمهم له بشكل شخصي وللفريق بشكل عام وسام على ‏صدره.‏

وتوّج الأهلي ببطولة السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك 7-6 بركلات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء الوقت الإصلي والإضافي بالتعادل السلبي خلال المباراة التي جمعتهما مساء، الخميس، على ملعب محمد بن زايد.