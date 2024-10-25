شكرا لقرائتكم خبر عن كوكا بعد التتويج بالسوبر: الأهلي ماينفعش يخسر بطولتين متتاليتين والان مع تفاصيل الخبر

عبّر أحمد نبيل "كوكا" لاعب الأهلي عن سعادته بفوز فريقه بلقب السوبر المصري على حساب الزمالك في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على استاد محمد بن زايد بدولة الإمارات.

وأضاف كوكا خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس": "لم يحدث في وقت سابق أن يخسر الأهلي بطولتين متتالتين واتفقنا على الفوز على الزمالك".

وواصل كوكا: "قدمنا مباراة جيدة أمام الزمالك، ونملك لاعبين كبارا لديهم خبرات كبيرة، وأبارك لجمهور النادي الأهلي".

وتوّج الأهلي ببطولة السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك 7-6 بركلات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء الوقت الإصلي والإضافي بالتعادل السلبي خلال المباراة التي جمعتهما مساء، الخميس، على ملعب محمد بن زايد.