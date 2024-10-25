شكرا لقرائتكم خبر عن 113 لاعبا شاركوا فى فوز الأهلي بـ15 لقبا لبطولة السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

شارك 113 لاعبًا في فوز الأهلي بخمس عشرة بطولة في كأس السوبر المصري، وعلى رأسهم حسام عاشور الذي شارك في إحدى عشرة مباراة، يليه عمرو السولية في تسع مباريات، وكل من علي معلول ومحمد الشناوي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات برصيد ثماني مباريات لكل منهم، وكل من رامي ربيعة ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر برصيد سبع مباريات لكل منهم، وست مباريات لكل من وائل جمعة وأحمد السيد وأحمد فتحي وياسر إبراهيم وبيرسي تاو.

وشارك ستة لاعبين في خمس مباريات، وثلاثة عشر لاعبًا في أربع مباريات، وأربعة عشر لاعبًا في ثلاث مباريات، وستة عشر لاعبًا في مباراتين، وخمسون لاعبًا شارك كل منهم في مباراة واحدة. ويحمل الأهلي الرقم القياسي في الفوز بالبطولة، فاز بكأسها خمس عشرة مرة، وفاز الزمالك بكأسها أربع مرات، وفاز بكأس البطولة مرة واحدة كل من المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش.

وتوّج الأهلي ببطولة السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك 7-6 بركلات الجزاء الترجيحية عقب إنتهاء الوقت الإصلي والإضافي بالتعادل السلبي خلال المباراة التي جمعتهما مساء، الخميس، على ملعب محمد بن زايد.

سجل للأهلي كل من: محمد مجدي أفشة، عمر كمال عبد الواحد، مروان عطية، عمرو السولية، بيرسي تاو، يحيى عطية الله، حسين الشحات، وأهدر للأهلي، كلاً من: رضا سليم، يوسف أيمن.

وسجل للزمالك كل من: عبد الله السعيد، حسام عبد المجيد، ناصر منسي، زيزو، محمد السيد، ميشالاك، وأهدر للزمالك كل من: حمزة المثلوثي، شيكابالا وعمر جابر.

وأدار مباراة الليلة كل من: أمين عمر وعاونه، كل من: محمود أبو الرجال وأحمد حسام وأحمد الغندور ومحمد معروف وحكم تقنية فيديو مساعد: محمود عاشور.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق، يحيى عطية الله، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر ووسام أبو علي.

فيما جاء تشكيل الزمالك كالتالي: محمد عواد - محمود بنتايك – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد - عمر جابر - زياد كمال – عبد الله السعيد – محمد شحاتة - ناصر ماهر – سيف الجزيري وأحمد مصطفى "زيزو".