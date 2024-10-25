شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية بعد التتويج بالسوبر: ماينفعش جماهير الأهلي ترجع زعلانة تانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو السولية، لاعب النادي الأهلي، أن الفريق قدم أداء مميزا طوال المباراة، مشيرا إلى أن لاعبى الأهلي عندما تتأثر بترجع بسرعة.

وتوّج الأهلي ببطولة السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك 7-6 بركلات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء الوقت الإصلي والإضافي بالتعادل السلبي خلال المباراة التي جمعتهما مساء، الخميس، على ملعب محمد بن زايد.

وقال عمرو السولية في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "ماينفعش جماهير الأهلي ترجع زعلانة تاني وضياع الفرص كان عدم توفيق، ولكن كنا على ثقة بالفوز على الزمالك". وتابع السولية: "نحتفل اليوم بالفوز السوبر ونستعد من غد لمباراة العين الإماراتي الهامة".

وحصل الأهلي على جائزة مالية قدرها 250 ألف دولار بعد التتويج بلقب السوبر المصري عقب الفوز على الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 7 / 6 في نهائي كأس السوبر، الذي جمعهما على ملعب محمد بن زايد في الإمارات، فيما يحصل الزمالك وصيف السوبر المصري على 125 ألف دولار بعد الخسارة من الأهلي.