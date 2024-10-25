شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: جوميز أخطأ فى التشكيل منذ البداية.. والزمالك قدم مباراة ممتازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث محمد صلاح، نجم الزمالك الأسبق، عن خسارة الفارس الأبيض لقب كأس السوبر المصري ضد نظيره الأهلي بركلات الترجيح.

وقال محمد صلاح في تصريحات تليفزيونية: "رغم ظروف ما قبل المباراة، إلا أن الزمالك قدم مواجهة ممتازة وعلى الفريق أن يبني رغم الهزيمة".

وأضاف نجم الزمالك الأسبق: "محمد عواد من أفضل الحراس في مصر رغم تعرضه لظلم كبير في الفترة الماضية". وأكمل: "مستويات الأندية الأربعة في السوبر المصري متقاربة للغاية، وليس هناك فروقات كبيرة".

واختتم حديثه قائلًا: "الزمالك من وجهة نظري خاض المباراة بتشكيل خاطئ منذ البداية، وكان يجب إشراك محمد حمدي منذ بداية المواجهة وكنت أفضل مشاركته من ميشالاك".