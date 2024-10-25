شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد احتفالات جماهير الأهلي أمام مقر النادي بمدينة نصر بعد التتويج بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من جماهير النادي الأهلي على الاحتفال أمام مقر النادي بمدينة نصر، عقب تتويج الفريق بالسوبر المصري بعد الفوز على غريمه التقليدي نادي الزمالك.

وحصد فريق الأهلي لقب السوبر المصري رقم 15 في تاريخه، بعدما فاز على الزمالك بنتيجة 7 / 6 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على ملعب محمد بن زايد، بعدما انتهى الوقت الأصلي والشوطان الإضافيان بالتعادل السلبي.

يذكر أن فريق الأهلي وصل للمباراة النهائية بعد الفوز على سيراميكا بنتيجة هدفين لهدف واحد، أحرز هدفي الأهلي طاهر محمد طاهر.

لعب الأهلي مع الزمالك 9 مباريات في بطولة كأس السوبر المصري عبر تاريخها، فاز الأهلي في 5 مباريات، وتعادل في 4 مباريات تم حسم نتيجتها بضربات الترجيح من نقطة الجزاء، تفوق الأهلي في مباراتين منها وتفوق الزمالك في مباراتين، أحرز لاعبو الأهلي 10 أهداف وسكنت شباكه 4 أهداف.