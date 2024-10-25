شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى: تصدى ركلة الجزاء من شيكابالا أعاد الأمل لحصد السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الشناوى، قائد فريق الأهلى، أن تحقيق لقب بطولة كأس السوبر المحلى تعويضا للجمهور عن خسارة السوبر الأفريقي الأخير.

وأضاف محمد الشناوى خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "تعلمت الإصرار والعزيمة من عصام الحضرى، وجمهور الأهلى جه علينا شوية عقب خسارة لقب السوبر الأفريقى بسبب رغبتهم من خروج اللاعبين إمكانتيهم أثناء المباريات وهذا ما حدث".

وتحدث محمد الشناوى عن شعوره أثناء تصدى ركلة جزاء محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد فريق الزمالك، قائلا: "لا بد أن تحافظ على الهدوء، ومحمد هانى تحدث معى قبل اللقاء عن هذا الأمر، وهناك دوافع داخلية لتقديم أفضل ما لديك لتحقيق الإنجازات، وتصدى ركلة جزاء أمام شيكابالا أمر أعاد لنا الأمل لحصد اللقب".

وحصد فريق الأهلي لقب السوبر المصري رقم 15 في تاريخه، بعدما فاز على الزمالك بنتيجة 7 / 6 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على ملعب محمد بن زايد، بعدما انتهى الوقت الأصلي والشوطان الإضافيان بالتعادل السلبي.