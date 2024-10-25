شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الخسارة من الأهلي فى السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توّج الأهلي ببطولة السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك 7-6 بركلات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء الوقت الإصلي والإضافي بالتعادل السلبي خلال المباراة التي جمعتهما مساء، الخميس، على ملعب محمد بن زايد.

وأقيمت بطولة السوبر المصري في مدينة أبو ظبي الإماراتية، وشهدت تتويج النادي الأهلي بركلات الترجيح بعد الفوز على الزمالك.

وعقب العودة من أبو ظبي يستعد الزمالك لخوض مباراته الأولى في بطولة الدوري المصري الممتاز لنسخة 2024-2025، يوم 1 نوفمبر المقبل أمام فريق البنك الأهلي، في المباراة المقرر إقامتها على ستاد القاهرة في تمام التاسعة مساءا.

وحصل الأهلي على جائزة مالية قدرها 250 ألف دولار بعد التتويج بلقب السوبر المصري عقب الفوز على الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 7 / 6 في نهائي كأس السوبر، الذي جمعهما على ملعب محمد بن زايد في الإمارات، فيما يحصل الزمالك وصيف السوبر المصري على 125 ألف دولار بعد الخسارة من الأهلي.