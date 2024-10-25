شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: أظهرنا المعدن الحقيقى للأهلى فحصدنا السوبر المصرى أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

قال السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، إن الأهلي استحق الفوز بلقب ‏السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح 7/6 في نهائي البطولة الذي أقيم مساء ‏الخميس على استاد محمد بن زايد بالإمارات، موضحاً: "أظهرنا معدنا الحقيقي في نهائي بطولة السوبر المصري أمام الزمالك.. لاحت لنا ‏العديد من الفرص ولم يحالفنا التوفيق خلال المباراة لتسجيل الأهداف، ولكن في النهاية نجحنا في الفوز ‏بركلات الترجيح".‏

وأضاف المدير الفني: "الأهلي يستحق الفوز وبالطبع سعداء باللقب، وجميع اللاعبين كانوا في ‏قمة تركيزهم على مدار المباراة بأكملها وصولًا إلى الأشواط الإضافية ومن بعدها ركلات الترجيح".‏

وشدد كولر على أن الأهلي دائمًا ما يبحث عن الفوز بالمباريات والتتويج بالألقاب، ودائمًا ‏الفريق يكون تحت الاختبار في كل مباراة.‏

وواصل المدير الفني حديثه: "اليوم نحتفل بلقب السوبر المصري ثم نغلق الصفحة وأمامنا ‏تحد جديد الأسبوع المقبل أمام فريق العين الإماراتي في بطولة الكونتيننتال نبحث خلالها عن ‏الفوز والاستمرار في البطولة"، ووجه مارسيل كولر رسالة للجماهير أكد خلالها أن الفريق يبذل قصارى جهده خلال ‏المباريات من أجل الفوز وإسعادهم.‏

وتوّج الأهلي ببطولة السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك 7-6 بركلات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء الوقت الإصلي والإضافي بالتعادل السلبي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، على ملعب محمد بن زايد.

سجل للأهلي كل من: محمد مجدي أفشة، عمر كمال عبد الواحد، مروان عطية، عمرو السولية، بيرسي تاو، يحيى عطية الله، حسين الشحات، وأهدر للأهلي، كلاً من: رضا سليم، يوسف أيمن.

وسجل للزمالك كل من: عبد الله السعيد، حسام عبد المجيد، ناصر منسي، زيزو، محمد السيد، ميشالاك، وأهدر للزمالك كل من: حمزة المثلوثي، شيكابالا وعمر جابر.

وأدار مباراة الليلة كل من: أمين عمر وعاونه، كل من: محمود أبو الرجال وأحمد حسام وأحمد الغندور ومحمد معروف وحكم تقنية فيديو مساعد: محمود عاشور.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق، يحيى عطية الله، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر ووسام أبو علي.

فيما جاء تشكيل الزمالك كالتالي: محمد عواد - محمود بنتايك – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد - عمر جابر - زياد كمال – عبد الله السعيد – محمد شحاتة - ناصر ماهر – سيف الجزيري وأحمد مصطفى "زيزو".