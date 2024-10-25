شكرا لقرائتكم خبر عن رامى ربيعة: شخصية البطل وراء تتويج الأهلي بالسوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

أعرب رامي ربيعة، لاعب الأهلي عن سعادته بتتويج الفريق بلقب كأس السوبر المصري على حساب الزمالك، بعد الفوز عليه بركلات الترجيح بنتيجة 7 – 6، عقب التعادل السلبي في الوقت الأصلي للمباراة، مؤكدًا أن شخصية النادي الأهلي كان لها الأثر الأكبر والعامل الأهم في التتويج باللقب.

وقال ربيعة عقب التتويج بكأس السوبر: "إن الجميع في الأهلي يعمل بجهد ولا يتكلم كثيرًا، وعندما يفقد الفريق أي بطولة لا يتوقف عندها كثيرًا، بل يبدأ التفكير في البطولة التي تليها ويكون لديه سعى كبير من أجل التتويج بها".

وأضاف رامي ربيعة أن الاحتفال بالبطولة في الأهلي لا يأخذ وقتًا طويلًا، لأن الجميع يفكر في البطولة التي تليها وهذا ما يفكر فيه اللاعبون الآن، حيث يسعى اللاعبون للفوز على العين الإماراتي في بطولة إنتركونتيننتال، لأن شخصية الأهلي تفرض على الجميع التفكير دائمًا في التتويج بالمزيد من البطولات.

وتوّج الأهلي ببطولة السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك 7-6 بركلات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء الوقت الإصلي والإضافي بالتعادل السلبي خلال المباراة التي جمعتهما مساء، الخميس، على ملعب محمد بن زايد.

سجل للأهلي كل من: محمد مجدي أفشة، عمر كمال عبد الواحد، مروان عطية، عمرو السولية، بيرسي تاو، يحيى عطية الله، حسين الشحات، وأهدر للأهلي، كلاً من: رضا سليم، يوسف أيمن.

وسجل للزمالك كل من: عبد الله السعيد، حسام عبد المجيد، ناصر منسي، زيزو، محمد السيد، ميشالاك، وأهدر للزمالك كل من: حمزة المثلوثي، شيكابالا وعمر جابر.

وأدار مباراة الليلة كل من: أمين عمر وعاونه، كل من: محمود أبو الرجال وأحمد حسام وأحمد الغندور ومحمد معروف وحكم تقنية فيديو مساعد: محمود عاشور.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق، يحيى عطية الله، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر ووسام أبو علي.

فيما جاء تشكيل الزمالك كالتالي: محمد عواد - محمود بنتايك – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد - عمر جابر - زياد كمال – عبد الله السعيد – محمد شحاتة - ناصر ماهر – سيف الجزيري وأحمد مصطفى "زيزو".