الامارات | «بروفة عيناوية» أمام الحصن قبل موقعة الأهلي المصري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستقبل فريق العين في الساعة 16:55 مساء على استاد هزاع بن زايد، ضيفه دبا الحصن في افتتاحية الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في آخر مواجهة لـ«الزعيم» قبل المباراة المرتقبة مع الأهلي المصري في القاهرة، الثلاثاء المقبل، ضمن مسابقة كأس القارات «الإنتركونتيننتال».

وستكون مباراة اليوم فرصة أمام المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو للوقوف على تشكيلته قبل لقاء الأهلي، لكنه في الوقت ذاته سيكون مطالباً بالفوز في لقاء اليوم من أجل استعادة الثقة عقب سلسلة من النتائج المتباينة التي تحققت خلال أكتوبر الجاري.

واعترف كريسبو في المؤتمر الصحافي بأنه مشغول بمواجهة الأهلي المصري، وقال: «يتوجب علينا ألا ننسى أننا سنغادر مباشرة إلى القاهرة لمواجهة الأهلي في بطولة كأس القارات، والجميع يدركون جيداً أننا مطالبون بحصد النتيجة الإيجابية هناك، لذلك ينبغي علينا أن نصل إلى مصر ونحن في أعلى درجات الجاهزية، لأن ظروف المواجهة قد تفرض على الفريقين الذهاب إلى أشواط إضافية، ويتوجب علينا كذلك أن نتعامل بالصورة المطلوبة في تجهيز اللاعبين للمواجهتين المقبلتين أمام النصر والأهلي السعوديين».

وأكثر ما قد يعزز حظوظ «الزعيم» الذي يحتل المركز السادس في جدول الترتيب «سبع نقاط» في حسم لقاء اليوم هي الروح التي أظهرها الفريق في لقاء الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا النخبة، إذ على الرغم من الخسارة 4-5، إلا أن لاعبي العين قدموا أداءً رائعاً، أجبر جماهيرهم الغفيرة على التصفيق لهم عقب نهاية اللقاء.

في المقابل، يدخل دبا الحصن، الذي يتذيل الترتيب من دون نقاط، المواجهة وعينه على تحقيق فوزه الأول في المسابقة على حساب خصم قوي، ويدرك لاعبوه أن الانتصار على «الزعيم» سيكون له ما بعده، وسيمنحهم دفعة معنوية كبيرة في اللقاءات القادمة.

وفي المباراة الأخرى، يخوض فريق الوحدة، صاحب المركز الثالث (10 نقاط)، تحدياً قوياً عندما يستقبل في الساعة 19:30 مساء ضيفه كلباء السابع (سبع نقاط) على استاد آل نهيان منتشياً بفوزه في الجولة الماضية على حساب العين في ملعب الأخير بنتيجة 2-1، بينما يعيش «النمور» حالة من الاستقرار على مستوى النتائج بالانتصار في الجولة الماضية على البطائح 3-صفر.