شكرا لقرائتكم خبر عن رضا شحاتة: الزمالك قدم مباراة ممتازة.. وكولر أجاد عكس السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث رضا شحاتة نجم الأهلي السابق، عن تتويج المارد الأحمر بلقب كأس السوبر المصري بعد الفوز ضد الزمالك بركلات الترجيح.

وقال رضا شحاتة في تصريحات تليفزيونية: "الزمالك قدم مباراة ممتازة رغم الخسارة في النهاية، وأنا سعيد جدا بأداء محمد عواد اليوم في المباراة حتى بركلات الترجيح".

وأضاف نجم الأهلي السابق: "الأهلي سيطر على معظم مجريات المباراة، والتفاهم والتناغم مع لاعبي الأهلي ساعده بشكل كبير على الفوز في المباراة وحصد اللقب".

واختتم حديثه قائلًا: "حتى تستطيع الحد من خطورة الزمالك عليك ألا تترك له الكرة، كولر أجاد في هذه المواجهة عكس السوبر الأفريقي رغم ذلك تأخر في التغييرات".

وحصد فريق الأهلي لقب السوبر المصري رقم 15 في تاريخه، بعدما فاز على الزمالك بنتيجة 7 / 6 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على ملعب محمد بن زايد، بعدما انتهى الوقت الأصلي والشوطان الإضافيان بالتعادل السلبي.