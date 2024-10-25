شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو علي: لم أستطع إيقاف دموعى وأهدى الفوز لجماهير الأهلى فى فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدولي الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي، أنه لم يتمكن من إيقاف دموعه بعد تتويج الفريق بكأس السوبر المصري أمام الزمالك بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت الفريقين في ملعب محمد بن زايد.

وقال أبو علي في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "قدمنا مباراة كبيرة جدا أمام نادي الزمالك، ونجحنا في ضغطه معظم فترات المباراة وكل التقدير للاعبي الزمالك الذي عاد في بعض المراحل خلال الشوط الثاني".

وأضاف: "أنا بكيت كتير اليوم ولم أستطع إيقاف دموعي، خاصة في ركلات الجزاء، وأهدى الفوز لجماهير الأهلي في فلسطين".

وحصد فريق الأهلي لقب السوبر المصري رقم 15 في تاريخه، بعدما فاز على الزمالك بنتيجة 7 / 6 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على ملعب محمد بن زايد، بعدما انتهى الوقت الأصلي والشوطان الإضافيان بالتعادل السلبي.

ونجح الأهلي في تعزيز تفوقه على الأهلي ليحصد اللقب متفوقا على الزمالك في السوبر للمرة الخامسة في تاريخه.

يذكر أن فريق الأهلي وصل للمباراة النهائية بعد الفوز على سيراميكا بنتيجة هدفين لهدف واحد، أحرز هدفي الأهلي طاهر محمد طاهر.

لعب الأهلي مع الزمالك 9 مباريات في بطولة كأس السوبر المصري عبر تاريخها، فاز الأهلي في 5 مباريات، وتعادل في 4 مباريات تم حسم نتيجتها بضربات الترجيح من نقطة الجزاء، تفوق الأهلي في مباراتين منها وتفوق الزمالك في مباراتين، أحرز لاعبو الأهلي 10 أهداف وسكنت شباكه 4 أهداف.