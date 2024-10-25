شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: أمين عمر نجم لقاء الأهلى والزمالك فى السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة: نهائى كأس السوبر المصرى بين الأهلى & الزمالك.

النتيجه: 7 / 6 بركلات الترجيح

الحكام: أمين عمر

محمود أبو الرجال

أحمد حسام طه

أحمد الغندور

الڤار: محمد معروف ومحمود عاشور

فى مباراة من المباراة الصعبة تحكيميا نجح الحكم أمين عمر فى إدارتها بشكل جيد نتيجة التعاون المثمر بينه وبين حكم الڤار والحكام المساعدين، وكانت أبرز الحالات كالتالى:

الحالة الثالثة:

قرارات أمين عمر كانت نموذجية وعادلة على كلا الفريقين نتيجة الثقة بالنفس والاجتهاد.