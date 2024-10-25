شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: أمين عمر نجم لقاء الأهلى والزمالك فى السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - المباراة: نهائى كأس السوبر المصرى بين الأهلى & الزمالك.
النتيجه: 7 / 6 بركلات الترجيح
الحكام: أمين عمر
محمود أبو الرجال
أحمد حسام طه
أحمد الغندور
الڤار: محمد معروف ومحمود عاشور
فى مباراة من المباراة الصعبة تحكيميا نجح الحكم أمين عمر فى إدارتها بشكل جيد نتيجة التعاون المثمر بينه وبين حكم الڤار والحكام المساعدين، وكانت أبرز الحالات كالتالى:الحاله الأولى: فى الدقيقة 27 تم احتساب هدف لصالح نادى الزمالك من المساعد الثاني الڤار يراجع الحالة ويعود ويستدعى الحكم، الحكم يعود ويحتسب تسللا نتيجة التداخل مع المنافس، نتيجة محاولة لعب الكرة القادمة من المنافس. الحالة الثانية: فى الدقيقه 49 سقوط وسام أبو على داخل منطقة جزاء نادى الزمالك والحكم يشير باستمرار اللعب، لا توجد مخالفة والڤار يؤكد صحة قرار الحكم،
الحالة الثالثة: فى الدقيقة 65 نفس الشىء سقوط أكرم توفيق داخل منطقة الزمالك والحكم يشير باستمرار اللعب والڤار يؤكد لا توجد مخالفة.
قرارات أمين عمر كانت نموذجية وعادلة على كلا الفريقين نتيجة الثقة بالنفس والاجتهاد.الحكام المساعدين:امتياز في كل القرارات وحالات التسلل. حكام الـVAR.. تدخل صحيح في إلغاء هدف الزمالك للتسلل.
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