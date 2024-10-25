شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل للفوز الرابع على الزمالك خارج الديار بعد التتويج بالسوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب فتحي الشافعي - سليمان النقرالخميس، 24 أكتوبر 2024 11:34 م
وصل فريق الكرة بالنادي الأهلي للفوز الرابع على الزمالك خلال المواجهات التي جمعت الفريقين خارج البلاد، بعدما فاز على الزمالك بركلات الترجيح 7-6 خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد محمد بن زايد بالإمارات.
وتعد مواجهة اليوم هي الثامنة التي جمعت الأهلى والزمالك خارج حدود الوطن، فاز الزمالك بـ 4 وفاز الأهلي مثلها.
8 مباريات
4 فوز للأهلى
4 فوز للزمالك
8 أهداف سجلها الاهلى
5 أهداف سجلها الزمالك
الزمالك 1-0 الاهلى السوبر الافريقى بجوهانسبرج 1994
الاهلى 3-2 الزمالك السوبر المحلى فى الامارات 2015
الزمالك 3-1 الاهلى السوبر المحلى في الامارات ركلات ترجيح 2017
الزمالك 4-3 الاهلى السوبر المحلى في الامارات ركلات ترجيح 2020
الاهلى 2-0 الزمالك السوبر المحلى 2022 في الامارات
الاهلى 2-1 الزمالك نهائي كأس مصر في السعودية 2023
الاهلى 3-4 الزمالك نهائي السوبر الافريقى 2024 بالسعودية
الأهلي 7-6 الزمالك نهائي السوبر المصري 2024 بالإمارات
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