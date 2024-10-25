شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل للفوز الرابع على الزمالك خارج الديار بعد التتويج بالسوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

وصل فريق الكرة بالنادي الأهلي للفوز الرابع على الزمالك خلال المواجهات التي جمعت الفريقين خارج البلاد، بعدما فاز على الزمالك بركلات الترجيح 7-6 خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد محمد بن زايد بالإمارات.

وتعد مواجهة اليوم هي الثامنة التي جمعت الأهلى والزمالك خارج حدود الوطن، فاز الزمالك بـ 4 وفاز الأهلي مثلها.

8 مباريات

4 فوز للأهلى

4 فوز للزمالك

8 أهداف سجلها الاهلى

5 أهداف سجلها الزمالك

الزمالك 1-0 الاهلى السوبر الافريقى بجوهانسبرج 1994

الاهلى 3-2 الزمالك السوبر المحلى فى الامارات 2015

الزمالك 3-1 الاهلى السوبر المحلى في الامارات ركلات ترجيح 2017

الزمالك 4-3 الاهلى السوبر المحلى في الامارات ركلات ترجيح 2020

الاهلى 2-0 الزمالك السوبر المحلى 2022 في الامارات

الاهلى 2-1 الزمالك نهائي كأس مصر في السعودية 2023

الاهلى 3-4 الزمالك نهائي السوبر الافريقى 2024 بالسعودية

الأهلي 7-6 الزمالك نهائي السوبر المصري 2024 بالإمارات