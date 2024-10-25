شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر طاهر: مرينا بفترة صعبة بعد خسارة السوبر الأفريقى وعوضناها باللقب المحلى والان مع تفاصيل الخبر

عبّر طاهر طاهر نجم الأهلي عن سعادته بعد تتويج فريقه بلقب كأس السوبر المصري على حساب الزمالك في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد محمد بن زايد بدولة الإمارات.

وأضاف طاهر خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس": "كنا بنحارب على الفوز وربنا كلل مجهودنا بالنجاح وأنا بلعب في أي مركز وتحت أمر المدير الفني وكلنا بنساعد بعض كزملاء في الملعب ولدينا تنوع في الأداء والمراكز وهذا شيء جيد لأن الموسم طويل".

وواصل طاهر: "المدير الفنى واثق في قدراتي وهذا شيء يساعدنى في الملعب ولم أشعر بالقلق بسبب مشاركتى كمهاجم والفترة الماضية كانت صعبة بعد خسارة السوبر الأفريقي أمام الزمالك ولكن استطعنا تخطيها وتعويضها باللقب المحلي".

وتوّج الأهلي ببطولة السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك 7-6 بركلات الجزاء الترجيحية عقب إنتهاء الوقت الإصلي والإضافي بالتعادل السلبي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، على ملعب محمد بن زايد.