شكرا لقرائتكم خبر عن تغييران للأهلي.. نزول رضا سليم والسولية أمام الزمالك في نهائي السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

أجرى الأهلي تغييرين في الدقيقة 76 بنزول رضا سليم وعمرو السولية بدلا من طاهر محمد وأحمد نبيل كوكا في مباراته الزمالك والتي تجمعهما اليوم الخميس على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في نهائي كأس السوبر المصري موسم 2023-2024، واشتكى الثنائي طاهر وكوكا من الإصابة قبل أن يتم استبدالهما.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق.

خط الوسط: مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات ووسام أبو علي وطاهر محمد.

وتواجد على دكة البدلاء: مصطفى شوبير وعمر كمال ويوسف أيمن وبيرسي تاو ورضا سليم وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومحمد عبد الله.

فيما جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : محمود بنتايك – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد - عمر جابر.

خط الوسط : زياد كمال – عبد الله السعيد – محمد شحاتة.

خط الهجوم : ناصر ماهر – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد محمود ومصطفى الزناري ومحمد حمدي ومحمد السيد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وكونراد ميشالاك وناصر منسي وعمر فرج.

يذكر أن فريق الأهلي وصل للمباراة النهائية بعد الفوز على سيراميكا بنتيجة هدفين لهدف واحد، أحرز هدفي الأهلي طاهر محمد طاهر.

لعب الأهلي مع الزمالك 8 مباريات في بطولة كأس السوبر المصري عبر تاريخها، فاز الأهلي في 4 مباريات، وتعادل في 4 مباريات تم حسم نتيجتها بضربات الترجيح من نقطة الجزاء، تفوق الأهلي في مباراتين منها وتفوق الزمالك في مباراتين، أحرز لاعبو الأهلي 10 أهداف وسكنت شباكه 4 أهداف.

جدير بالذكر أن الأهلي والزمالك التقيا في 238 مباراة في مختلف البطولات، فاز الأهلي في 105 مباريات وفاز الزمالك في 55 مباراة وتعادل الفريقان في 78 مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 361 هدفاً وسكنت شباكه 249 هدفاً.

لعب الأهلي 10 مباراة في تاريخ بطولة كأس السوبر المصري، فاز في 13 مباراة، وتعادل في 6 مباريات وخسر مباراة واحدة، أحرز لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 11 هدف، وحسمت ضربات الترجيح من نقطة الجزاء المباريات الستة التي انتهت بالتعادل، فاز الأهلي في ثلاثة منها وخسر ثلاثة.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في الفوز بالبطولة، فاز بكأس البطولة 14 مرة، وفاز الزمالك بكأسها 4 مرات، وفاز بكأس البطولة مرة واحدة كل من المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش.