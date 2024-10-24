شكرا لقرائتكم خبر عن على أنغام بشرة خير والقاهرة ونيلها.. الجماهير تحتفل بين شوطى سوبر الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أجواء الجماهير أحتفالات على انغام بشرة خير والقاهرة ونيلها بين شوطى الاهلى والزمالك بإستاد محمد بن زايد في نهائي بطولة كأس السوبر المحلى.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك المقامة حالياً في نهائي بطولة السوبر المصري بملعب محمد بن زايد بالإمارات بالتعادل السلبي بين الفريقين، ويُدير مباراة الليلة ، كلاً من : أمين عمر ويعاونه ، كلاً من : محمود أبو الرجال وأحمد حسام وأحمد الغندور ومحمد معروف وحكم تقنية فيديو مساعد: محمود عاشور.

بدأ الفريقين المباراة بنشاط ملحوظ من الفريقين ، وأهدر حسين الشحات فرصة تسجيل هدف مُحقق في الدقيقة الثامنة بعدما تلقى تمريرة جيدة لكنه سددها في "جسد" محمد عواد حارس الزمالك ..بعد الفرصة نشط أداء الزمالك مع محاولات أهلاوية للتسجيل.