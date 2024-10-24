ملف الخليج 365.. تطورات أزمة ثلاثي الزمالك.. حقيقة حبس أيمن أشرف.. إنسحاب فريق سيدات جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات الهامة أمس الأربعاء، نستعرضها خلال السطور التالية:

"هل لديك إثبات؟".. انفعال مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي لهذا السبب

انفعل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الزمالك، المقرر لها في الثامنة مساء غدا في نهائي السوبر المصري للأندية الأبطال. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

أسف واعتذار.. الزمالك يصدر بيانًا جديدًا بخصوص أزمة ثلاثي الفريق في الإمارات

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بياناً رسمياً مساء اليوم الأربعاء، للإعتذار إلى السلطات الإماراتية بشأن ما بدر من ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، على خلفية مباراة بيراميدز بنصف نهائي كأس السوبر المصري. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

"حكايتي بدأت في الشارع".. الخليج 365 يحاور حارس مرمى الزمالك صاحبة اللقطة الشهيرة في مباراة زد

تمتلك كل لاعبة كرة قدم قصة كبيرة، قد تكون نموذج وحكاية إلهام لفتاة أخرى تدفعها لتحقيق أحلامها. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

حبس وغرامة.. تعرف على عقوبات القانون الإماراتي بعد تسريب صور لاعبي الزمالك

أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم، الأندية المشاركة في الدوري المصري للسيدات 2024-2025، برفع اسم نادي دلفي من المسابقة. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

"بحذر الوسط الرياضي".. بعد أنباء حبسه 3 سنوات.. أيمن أشرف يرد

رد أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، على حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن حبسه 3 سنوات.( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

هل سيناقش رحيله وبقاءه في الأهلي إذا خسر السوبر؟.. كولر يرد

أكد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، على أنه لم يتم مناقشة أمر رحيله، حال خسارة نهائي بطولة السوبر المصري، المقرر إقامته غداً أمام نادي الزمالك. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

"منفصلين عن الأزمة".. مصدر يكشف آخر استعدادات الزمالك لنهائي السوبر ضد الأهلي

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن آخر استعدادات الفريق لمباراة الأهلي في نهائي السوبر المصري. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

"صاحب واقعة تأجير الملعب".. انسحاب فريق جديد من الدوري المصري للسيدات

أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم، الأندية المشاركة في الدوري المصري للسيدات 2024-2025، برفع اسم نادي دلفي من المسابقة. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

هل تم قبول التماس الزمالك بتقديم موعد محاكمة الـ 3 لاعبين ؟.. مصدر يرد

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن القرار النهائي بشأن الالتماس المقدم من قبل إدارة القلعة البيضاء، بشأن جلسة ثلاثي الفريق في إطار واقعة مباراة بيراميدز بنصف نهائي السوبر المصري. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)