شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يصحح أوضاع الزمالك أمام الأهلى بتغيير تكتيكى بنزول مايشلاك بدلا من زياد والان مع تفاصيل الخبر

يحاول البرتغالى جوزيه جوميز، تعديل الكفة أمام الأهلى بتصحيح أوضاع الزمالك داخل الملعب، عبر إجراء أولى تغييراته فى الدقيقة 34 باستبدال زياد كمال ونزول البولندى مايشالاك، الذى تحرك على الجناح الأيسر وعاد ناصر ماهر إلى قلب الملعب ، ليجاور عبد الله السعيد ومحمد شحاته، للرد على سيطرة الأهلى على منتصف الملعب ومجريات المباراة المقامة بينهما حالياً على ستاد محمد بن زايد بدولة الإمارات، في المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر المحلي.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، يحيى عطية الله.

خط الوسط: إمام عاشور، كوكا، مروان عطية.

خط الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد، وسام أبو علي.

يجلس على "دكة" الأهلي في مباراة الزمالك الليلة في السوبر المصري ، كلاً من : مصطفى شوبير وعمر كمال عبد الواحد ويوسف أيمن وبيرسي تاو ورضا سليم وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومحمد عبد الله.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : محمود بنتايك – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد - عمر جابر.

خط الوسط : زياد كمال – عبد الله السعيد – محمد شحاتة.

خط الهجوم : ناصر ماهر – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد محمود ومصطفى الزناري ومحمد حمدي ومحمد السيد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وكونراد ميشالاك وناصر منسي وعمر فرج.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في السوبر

لعب الأهلي مع الزمالك 8 مباريات في بطولة كأس السوبر المصري عبر تاريخها، فاز الأهلي في 4 مباريات، وتعادل في 4 مباريات تم حسم نتيجتها بضربات الترجيح من نقطة الجزاء، تفوق الأهلي في مباراتين منها وتفوق الزمالك في مباراتين، أحرز لاعبو الأهلي 10 أهداف وسكنت شباكه 4 أهداف.

جدير بالذكر أن الأهلي والزمالك التقيا في 238 مباراة في مختلف البطولات، فاز الأهلي في 105 مباريات وفاز الزمالك في 55 مباراة وتعادل الفريقان في 78 مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 361 هدفاً وسكنت شباكه 249 هدفاً.



زياد كمال يعبر عن غضبه عقب استبداله فى الشوط الاول أمام الأهلى