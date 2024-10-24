شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة تأهيل نفسي للاعبين في معسكر الإسماعيلي بقطر استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

أعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة حمد إبراهيم، اليوم، الخميس، محاضرة في علم النفس الرياضي للاعبي الفريق، على هامش معسكر الفريق المقام حاليا بدولة قطر.

وحاضر الدكتور محمد جادو، المتخصص في الإعداد النفسي للرياضيين بالاتحاد القطري لكرة القدم، اللاعبين اليوم الخميس، بمقر إقامة الفريق بدولة قطر.

وشرح جادو خلال المحاضرة للاعبين أهمية علم النفس الرياضي في إعداد الرياضيين جنبًا إلى جنب مع إعدادهم الفني والبدني، وخاصة فيما يتعلق بخلق الدوافع لديهم.

كما شدد جادو على أهمية الإعداد النفسي للاعب قبيل وأثناء وبعد خوضه للمنافسات، بالإضافة إلى كيفية ضبط السلوك خلال المنافسات، بالإضافة إلى كيفية تطوير السمات الشخصية للاعبين وأيضًا كيفية ضبط الانفعالات بالشكل الذي لا يؤثر على أداء اللاعب وبالتالي على أداء الفريق.

ويستعد الفريق لخوض غمار منافسات الموسم الجديد، حيث يلاقي نظيره غزل المحلة، يوم السبت الموافق 2 نوفمبر الجاري، على استاد الإسماعيلية، في انطلاق مشوار الفريق بمسابقة الدوري.