شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الجندى يحمل كأس السوبر قبل انطلاق مباراة الأهلى والزمالك .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حمل أحمد جندي بطل مصر للخماسى الحديث والحاصل على الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024 كأس السوبر المصرى قبل إنطلاق المباراة النهائية بين الاهلى والزمالك على ستاد محمد بن زايد.

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، والبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك تشكيل الفريقين للمباراة التي ستجمعهما مساء اليوم ،الخميس، بتوقيت القاهرة في نهائي بطولة السوبر المصري بملعب محمد بن زايد بالإمارات.

تشكيل الأهلي لمباراة الزمالك

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي ، رامي ربيعة ، ياسر إبراهيم ، أكرم توفيق ، يحيى عطية الله ، مروان عطية ، أحمد نبيل كوكا ، امام عاشور ، حسين الشحات ، طاهر محمد طاهر ووسام ابو علي.

"دكة" الأهلي أمام الزمالك

يجلس على "دكة" الأهلي في مباراة الزمالك الليلة في السوبر المصري ، كلاً من : مصطفى شوبير وعمر كمال عبد الواحد ويوسف أيمن وبيرسي تاو ورضا سليم وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومحمد عبد الله.

تشكيل الزمالك لمباراة الأهلي

وجاء تشكيل الزمالك ، كالتالي: محمد عواد - محمود بنتايك – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد - عمر جابر - زياد كمال – عبد الله السعيد – محمد شحاتة - ناصر ماهر – سيف الجزيري وأحمد مصطفى "زيزو".

"دكة" الزمالك أمام الأهلي

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك ، كلاً من : محمد صبحي وأحمد محمود ومصطفى الزناري ومحمد حمدي ومحمد السيد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وكونراد ميشالاك وناصر منسي وعمر فرج.

يذكر أن فريق الأهلي وصل للمباراة النهائية بعد الفوز على سيراميكا بنتيجة هدفين لهدف واحد، أحرز هدفي الأهلي طاهر محمد طاهر.

لعب الأهلي مع الزمالك 8 مباريات في بطولة كأس السوبر المصري عبر تاريخها، فاز الأهلي في 4 مباريات، وتعادل في 4 مباريات تم حسم نتيجتها بضربات الترجيح من نقطة الجزاء، تفوق الأهلي في مباراتين منها وتفوق الزمالك في مباراتين، أحرز لاعبو الأهلي 10 أهداف وسكنت شباكه 4 أهداف.

جدير بالذكر أن الأهلي والزمالك التقيا في 238 مباراة في مختلف البطولات، فاز الأهلي في 105 مباريات وفاز الزمالك في 55 مباراة وتعادل الفريقان في 78 مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 361 هدفاً وسكنت شباكه 249 هدفاً.

لعب الأهلي 10 مباراة في تاريخ بطولة كأس السوبر المصري، فاز في 13 مباراة، وتعادل في 6 مباريات وخسر مباراة واحدة، أحرز لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 11 هدف، وحسمت ضربات الترجيح من نقطة الجزاء المباريات الستة التي انتهت بالتعادل، فاز الأهلي في ثلاثة منها وخسر ثلاثة.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في الفوز بالبطولة، فاز بكأس البطولة 14 مرة، وفاز الزمالك بكأسها 4 مرات، وفاز بكأس البطولة مرة واحدة كل من المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش.



أحمد الجندى يحمل كاس السوبر



أحمد الجندى يحمل كأس السوبر المحلى (1)



أحمد الجندى يحمل كأس السوبر المحلى (2)



أحمد الجندى يحمل كأس السوبر المحلى (3)



أحمد الجندى يحمل كأس السوبر المحلى (4)



أحمد الجندى يحمل كأس السوبر المحلى (5)



أحمد الجندى يحمل كأس السوبر المحلى (6)