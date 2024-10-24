شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الأهلى فى بطولة السوبر قبل مواجهة الزمالك.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى النادى الأهلى بقيادة السويسر مارسيل كولر، فى الثامنة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، مع فريق الزمالك على استاد محمد بن زايد بدولة الإمارات، في المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر المحلى.



أرقام الاهلى فى بطولة السوبر قبل مواجهت الزمالك

أرقام الأهلى فى بطولة السوبر قبل مواجهة الزمالك..

يشارك للمرة الـ"19"

توج 14 لقبا

7 فى الوقت الأصلى - 4 فى الوقت الإضافى - 3 عن طريق ركلات الترجيح )

وخسر اللقب 4 مرات أمام الزمالك مرتين – طلائع الجيش – حرس الحدود.

وسجل لاعبو الأهلى 25 هدفا عن طريق 18 لاعبا بالفريق، بالإضافة إلى هدف ذاتى سجله الغانى جاستيس أرثر لاعب سيراميكا.

هدافو الأهلى: عبد الله السعيد 3 أهداف - حسين الشحات (هدفين) - محمد ابو تريكة (هدفين) - جونيور اجايى(هدفين) – طاهر محمد طاهر ( هدفين) - وائل جمعة - شادى محمد- محمد بركات - معتز اينو- محمد ناجى جدو - مؤمن زكريا - وليد ازارو - برونو سافيو - كريم فؤاد -على معلول- محمود كهربا - انطونى موديست - كريم فؤاد، واستقبلت شباكه 11 هدفا.