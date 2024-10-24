شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتعادل مع سيراميكا 2/2 و الاحتكام لركلات الترجيح لحسم برونزية السوبر والان مع تفاصيل الخبر

انتهى الوقت الأصلي من مباراة سيراميكا مع بيراميدز بالتعادل 2/2 في المباراة التي تجمعهما اليوم الخميس على استاد آل نهيان في تحديد المركز الثالث لبطولة كأس السوبر المصري، ولجأ الفريقين إلى ركلات الترجيح من أجل حسم صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية.

سجل إسلام عيسى لاعب سيراميكا هدف التقدم لفريقه في مرمى بيراميدز في الدقيقة 20 من عمر المباراة، حيث أشار حكم الراية بتسلل قبل أن يحتسب الفار الكرة هدف بداعي عدم وجود تسلل على عيسى.

فيما سجل عبد الله مجدي لاعب سيراميكا هدف التعادل لفريق بيراميدز بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 34 من عمر في المباراة بعد تسديدة من مصطفى فتحي ولكن حولها مجدي بالخطأ في مرمى فريقه.

وتحصل فريق سيراميكا على ركلة جزاء في الدقيقة 74 نتيجة لمس أسامة جلال للكرة بيده، وسددها أحمد بلحاج في الدقيقة 75 وتصدى لها شريف إكرامي، ولكن أشار حكم الراية بإعادة الركلة بسبب تقدم إكرامي وهو ما أكده الفار وسجل منها بلحاج هدف التقدم من جديد.

وتعادل مروان حمدي لفريق بيراميدز من تصويبة داخل منطقة الجزاء مرت على يسار محمد بسام وسكنت الشباك.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: كريم حافظ - أسامة جلال - علي جبر - أحمد عاطف قطة

الوسط: محمد رضا بوبو - مصطفى فتحي - يوسف أوباما - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق

الهجوم: مروان حمدي

وتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي - أحمد سامي - طارق علاء -محمود دونجا - دودو الجباس - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - بلاتي توريه - صديق إيجولا

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالى:

حراسة المرمى: محمد بسام.

الدفاع: سعد سمير، عبد الرحمن بودى، عبد الله مجدى، جاستس أرثر.

الوسط: محمود زلاكة، القندوسى، إسلام عيسى، محمد عادل، عمرو قلاوة.

الهجوم: فخرى لاكاى.

وتواجد علي مقاعد البدلاء كلا من: رجب نبيل، أيمن موكا، أحمد بلحاج، إبرهايم محمد، إيبوكا، محمد صادق، محمد كوكو، حسين السيد، أحمد عابدين.