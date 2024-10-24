أرقام الزمالك فى السوبر قبل مواجهة الأهلى.. إنفو جراف

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ينتظر فريق الزمالك في الثامنة مساء اليوم الخميس، مواجهة نارية مع الأهلى على استاد محمد بن زايد بالإمارات، في المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر المحلى.



أرقام الزمالك فى بطولة السوبر قبل مواجهت الأهلى

أرقام الزمالك فى السوبر قبل مواجهة الأهلى

يشارك للمرة الـ12

حقق اللقب 4 مرات (2 فى الوقت الإضافى - 2 عن طريق ركلات الترجيح)

خسر اللقب 7 مرات من المقاولون العرب "مرة" – من الأهلى "6 مرات".

سجل لاعبو الزمالك 10 أهداف عن طريق 8 لاعبين (حازم امام - حسام حسن - أسامة نبيه – مدحت عبد الهادى (هدفين) - عمر جابر - محمود كهربا – محمود علاء (هدفين)، سيف الجزيرى هدف، واستقبلت شباكه 16 هدفا.

ويحتاج البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك للفوز ببطولة السوبر لمواصلة طريق حصد البطولات لدخول الموسم الجديد بمعنويات مرتفعة بجانب مواصلة التفوق على غريمه الاهلى في الفترات الأخيرة.

وافتتح الزمالك موسمه الحالي بالتأهل لمرحلة المجموعات ببطولة الكونفدرالية قبل أن يتوج بطلا للسوبر الافريقى على حساب غريمه الاهلى.