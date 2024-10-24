شكرا لقرائتكم خبر عن 50.98 مليون يورو القيمة التسويقية لقمة كأس السوبر المحلى.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

في مواجهة من العيار الثقيل يواجه الأهلى غريمه الزمالك في الثامنة مساء اليوم الخميس على ستاد محمد بن زايد بدولة الإمارات في المباراة النهائية لكأس السوبر المحلى، في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية وسط ترقب الملايين في قارة أفريقيا والوطن العربى عبر الشاشات وفى حضور الآلاف بأرضية الملعب.



القيمة التسويقية بين الأهلى والزمالك

50.98 مليون يورو القيمة التسويقية لقمة كأس السوبر المحلى

وتبلغ القيمة التسويقية للاعبى الأهلى والزمالك 50.98 مليون يورو، حيث تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 30.88 مليون يورو، فيما جاءت القيمة التسويقية للزمالك 17.10 مليون يورو.

يحتاج مارسيل كولر مدرب الاهلى للفوز ببطولة السوبر من أجل إسعاد جماهيره، كما أن الفوز ببطولة مهمة سيكون له مردود قوي وإيجابي على الجميع في الأهلي من الناحية المعنوية قبل انطلاق الموسم الجديد، لاسيما أن المارد الأحمر خسر لقب السوبر الافريقى أمام غريمه الزمالك بركلات الترجيح.

فيما يحتاج البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك للفوز ببطولة السوبر لمواصلة طريق حصد البطولات لدخول الموسم الجديد بمعنويات مرتفعة بجانب مواصلة التفوق على غريمه الاهلى في الفترات الأخيرة.

وافتتح الأهلي موسمه الحالي بالتأهل لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا قبل خسارة مباراة السوبر الأفريقي بالعاصمة السعودية الرياض أمام منافسه التقليدي الزمالك بركلات الترجيح.

وافتتح الزمالك موسمه الحالي بالتأهل لمرحلة المجموعات ببطولة الكونفدرالية قبل أن يتوج بطلا للسوبر الافريقى على حساب غريمه الاهلى.