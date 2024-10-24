شكرا لقرائتكم خبر عن 35 هدفا بتوقيع الأجانب في قمة الاهلى والزمالك قبل سوبر الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الزمالك في الثامنة مساء اليوم الخميس، فريق الأهلى فى نهائى كأس السوبر المحلى المقامة حاليا فى الإمارات، والتى يستضيفه استاد محمد بن زايد.

ويتسلح كلا الفريقين باللاعبين الأجانب في صفوفهم من أجل تحقيق اللقب، حيث يضم الأهلى كلا من الفلسطيني وسام أبو على والمغربيين رضا سليم ويحيى عطية الله وأشرف دارى والجنوب أفريقي بيرسى تاو، بينما يضم الزمالك كلا من البولندى كونراد ميشالاك والتونسى سيف الدين الجزيرى والمغربى محمود بنتايج وجيفرون كوستا.



35 هدفا بتوقيع الأجانب فى قمة الاهلى والزمالك قبل السوبر

35 هدفا بتوقيع الأجانب في قمة الأهلى والزمالك قبل سوبر الليلة..

ونجح اللاعبون الأجانب في تسجيل 35 هدفا في قمة الأهلى والزمالك في بطولة السوبر المحلى قبل هذا اللقاء، حيث سجل أجانب الاهلى 19 هدفا، فيما سجل أجانب الزمالك 16 هدفا.

19 هدف لأجانب الاهلى

16 هدف لأجانب الزمالك

وسام أبو على آخر لاعب سجل للأهلي في الزمالك

سيف الدين الجزيري آخر لاعب سجل للزمالك في الأهلي

وتأهل الأهلى للمباراة النهائى بعد الفوز على سيراميكا بهدفين مقابل هدف، فيما صعد الزمالك للمباراة النهائى بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 5 /4 بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل 1 / 1.