شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الكرة يكشف عن قيمة المكافآت المالية للسوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جمال علام رئيس اتحاد الكرة ، أن مجلس أبوظبي الرياضي المُنظم لبطولة كأس السوبر المصري 2024، حدد جائزة مالية قدرها 250 ألف دولار (ما يعادل 12 مليون جنيه مصري) تُمنح لبطل السوبر المصري ، بينما سيحصل الوصيف على نصف هذا المبلغ، 125 ألف دولار (ما يعادل ستة ملايين جنيه مصري).

وتابع جمال علام ، أن جائزة فريق بيراميدز الفائز بالمركز الثالث ستكون 75 ألف دولار (نحو ثلاثة ملايين جنيه و600 ألف جنيه)، فيما يحصل سيراميكا صاحب المركز الرابع على 50 ألف دولار (ما يعادل 2.5 مليون جنيه مصري).

وبالتالي تكون قيمة الجوائز المالية مثل العام الماضي، وهي على النحو التالي:

المركز الأول: 250 ألف دولار

المركز الثاني: 125 ألف دولار

المركز الثالث: 75 ألف دولار

المركز الرابع: 50 ألف دولار

يذكر أن كل من الأهلي والزمالك قد قررا تقديم مكافآت مالية خاصة للاعبين، من أجل تحفيزهم للتتويج بلقب كأس السوبر المصري، بجانب صرف مستحقات للاعبين قبل المواجهة المرتقبة.